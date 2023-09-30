В Совфеде объяснили, о каких новых регионах России говорил Медведев Сенатор Цеков допустил присоединение к России Одесской и Николаевской областей

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

По итогам спецоперации в состав России могут войти еще шесть областей, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Комментируя высказывание заместителя секретаря Совбеза Дмитрия Медведева о том, что новых регионов в составе России будет больше, он уточнил, что речь идет о Николаевской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях.

Прежде всего надо говорить о таких регионах, как Николаевская, Одесская, Харьковская области, Чернигов, Сумы, Днепропетровск. До конца освободить Запорожье и Херсон. Работы более чем достаточно. Это исконно русские территории, они присоединились к Российской империи стараниями и кровью наших предков, — рассказал сенатор.

По его словам, эти земли в подарок получили «мерзавцы», которые начали издеваться над русской культурой, историей и языком. Теперь, как уверяет Цеков, заблудившиеся русские регионы вернутся в состав РФ.

Надеюсь, что и до Киева дойдет очередь, это было бы вообще отлично, — заключил сенатор.

Ранее Медведев опубликовал заявление по случаю празднования Дня присоединения новых регионов к России. Он подчеркнул, что спецоперация ВС РФ на Украине продолжится до полного уничтожения киевского режима.