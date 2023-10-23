Серия взрывов прогремела в Одессе

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/Global Look Press

В Одессе произошло несколько взрывов, сообщил Telegram-канал издания «Думская». В публикации говорится, что в городе заработали системы противовоздушной обороны. Местные власти информацию не комментировали.

В Одессе слышны взрывы. Работает ПВО, — отметили журналисты.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях прозвучала воздушная тревога. Также сигнал сработал на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Ранее в районе города Южного Одесской области прогремели взрывы. Был зафиксирован один прилет, остальные снаряды были сбиты силами противовоздушной обороны. Над Одесской областью были сбиты шесть дронов-камикадзе. Также об обстрелах в ночь на 30 сентября сообщил в Telegram глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов. По его словам, один из снарядов попал в объект инфраструктуры Калиновской тергромады.

25 сентября украинские СМИ сообщили о пяти сериях взрывов, прозвучавших в Одессе. По их данным, две серии взрывов были слышны в городе Кривой Рог. В Одессе огнем было охвачено здание. Позднее стало известно, что крупный пожар в многоэтажном здании вспыхнул в то время, когда над городом и областью звучали многочисленные взрывы.