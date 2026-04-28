Китайские корабелы построили самый вместительный автовоз-гигант в мире

28 апреля 2026 в 10:12

В Китае построили крупнейший в мире корабль для перевозки автомобилей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Китае спроектировали и построили самый большой в мире двухтопливный корабль, предназначенный для морской перевозки автомобилей. Новое судно способно единовременно транспортировать более 10 тыс. машин, передает китайский портал ITHome.

Уточнется, что длина автовоза, созданного компанией Guangzhou Shipyard International, составляет 230 метров, а ширина — 40 метров. Внутри судна оборудованы 14 грузовых палуб, пригодных для перевозки различных видов техники, включая крупногабаритные автомобили.

Ранее сообщалось, что китайские ВМС направили фрегат типа 054A «Хунхэ», чтобы отогнать иностранный военный корабль, нарушивший границы. Противостояние длилось 20 часов. Иностранное судно было крупным — эсминец типа «Арли Берк» ВМС США. Минимальное расстояние между кораблями составляло около 200 метров.

До этого танкер Rich Starry, который находится под санкциями США и принадлежит китайской компании, прошел через Ормузский пролив, несмотря на морскую блокаду Ирана американскими силами. Судно преодолело пролив утром 14 апреля. Rich Starry перевозит метанол, а конечным пунктом назначения значится Китай.

