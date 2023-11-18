В Киеве и восьми областях Украины прозвучала воздушная тревога В Киеве, Сумской и Черниговской областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской и Ровненской областях Украины, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах с 04.10 по 04.14 по местному времени (с 05.10 по 05.14 мск).

До этого масштабная воздушная тревога звучала по всей стране. Первый сигнал раздался в Киеве и некоторых центральных областях страны, а в 10:53 сирены заработали по всей территории государства. Ранее, согласно онлайн-картам, воздушная тревога работала в Житомирской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Волынской, Тернопольской, Сумской и Днепропетровской областях.

В ночь на 28 октября сообщалось о взрывах и воздушной тревоге в Измаильском районе Одесской области — неподалеку от одноименного порта на реке Дунай, который является крупнейшим в регионе. Немногим позже взрывы прогремели в городах Днепропетровск и Кривой Рог. Также трижды за сутки прозвучали взрывы в Одесской области, в том числе они зафиксированы в самой Одессе. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе была объявлена воздушная тревога. Местные власти информацию не комментировали.