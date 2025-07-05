Опубликованы кадры последствий взрыва автомобиля в Одессе

Неизвестные взорвали легковой автомобиль в Одессе на юге Украины, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». Он также опубликовал кадры последствий произошедшего. Как уточнил источник, пока неизвестно, кто был целью подрыва.

На опубликованных кадрах видно, что транспортное средство получило сильные повреждения, оно полностью выгорело. Территорию вокруг машины усыпало обломками. На месте взрыва находятся очевидцы, при этом сотрудников экстренных служб в ролике не видно.

Ранее автомобиль взорвался на территории Кубанского государственного технологического университета в Краснодаре. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Как отметил источник, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона, установленного в машину.

До этого в Новосибирске автомобиль Hyundai Solaris взорвался прямо на ходу, проезжая около подъезда жилого дома. Как уточнили в региональном управлении МЧС, водитель иномарки, работавший в такси, выжил, но получил сильные ожоги. Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа.