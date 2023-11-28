На Украине сообщили о взрывах в Одесской области «Думская»: в Одесской области прогремели взрывы

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрывы прогремели в Одесской области Украины, сообщает издание «Думская». Отмечается, что, по данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Одесской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.

В [Одесской] области слышны взрывы, — говорится в сообщении.

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

Ранее о повреждении объекта энергетической инфраструктуры сообщал глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его данным, на территории объекта возник пожар, который оперативно ликвидировали. Как пояснил Братчук, повреждения получило административное здание. Один человек пострадал, он госпитализирован. Воздушная тревога в ночь на 18 ноября звучала в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях.

Накануне, 27 ноября, украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории государства, свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карт ведомства, сначала сигнал прозвучал в столице Украины. В 13:22 по московскому времени тревога звучала во Львовской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.