10 октября 2025 в 14:48

Раскрыты планы Зеленского на ракеты Tomahawk

NI: Зеленский рассчитывает втянуть НАТО в конфликт с помощью Tomahawk

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на жесткий ответ России на применение ВСУ ракет Tomahawk, чтобы втянуть НАТО в конфликт, сообщает National Interest. Издание отмечает, что в Киеве и Брюсселе надеются сослаться на статью 5 устава Альянса.

Парадоксально, но именно на такой удар в конечном счете надеются Зеленский и многие в Брюсселе, чтобы сослаться на статью 5 Североатлантического договора и заставить Трампа более активно задействовать американские войска на Украине, – отметили в издании.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя журналистам в Белом доме принятие решения по поводу поставок Tomahawk Украине, признался, что хочет понять, как Киев планирует их использовать. По словам президента, он не желает видеть эскалацию конфликта между двумя странами.

Позже заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Александр Яковенко заявил, что США планируют переложить ответственность за применение крылатых ракет Tomahawk на Киев и европейские столицы. По его словам, Вашингтон намерен вывести себя из логистической цепочки, передав обязательства по поставкам и боевому использованию вооружений союзникам.

