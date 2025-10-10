Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на жесткий ответ России на применение ВСУ ракет Tomahawk, чтобы втянуть НАТО в конфликт, сообщает National Interest. Издание отмечает, что в Киеве и Брюсселе надеются сослаться на статью 5 устава Альянса.

Парадоксально, но именно на такой удар в конечном счете надеются Зеленский и многие в Брюсселе, чтобы сослаться на статью 5 Североатлантического договора и заставить Трампа более активно задействовать американские войска на Украине, – отметили в издании.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя журналистам в Белом доме принятие решения по поводу поставок Tomahawk Украине, признался, что хочет понять, как Киев планирует их использовать. По словам президента, он не желает видеть эскалацию конфликта между двумя странами.

Позже заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Александр Яковенко заявил, что США планируют переложить ответственность за применение крылатых ракет Tomahawk на Киев и европейские столицы. По его словам, Вашингтон намерен вывести себя из логистической цепочки, передав обязательства по поставкам и боевому использованию вооружений союзникам.