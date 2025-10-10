Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 09:48

Раскрыта новая стратегия США по поставкам ракет Tomahawk Украине

Яковенко: США снимают с себя ответственность за поставки Tomahawk Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты планируют переложить всю ответственность за применение крылатых ракет Tomahawk на Киев и европейские столицы, заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Александр Яковенко РИА Новости. По его словам, Вашингтон намерен вывести себя из логистической цепочки, возлагая обязательства за поставки и боевое использование вооружений на союзников.

Неизвестно, какие модификации Tomahawk, сколько и когда будут проданы европейцам для передачи Киеву, притом что американцы выводят себя и из этой логистической цепочки. Вся ответственность, в том числе за эффективность их применения, возлагается на европейские столицы и Киев, — говорится в сообщении.

Ранее бывших советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что прямого военного столкновения между США и Россией удастся избежать. Экс-советник выразил уверенность, что инициатива по передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk будет тихо свернута, поскольку американское руководство осознает сопутствующие риски. Он также отметил, что данные ракеты не окажут решающего влияния на ход боевых действий, но их применение чревато серьезной эскалацией кризиса.

Кроме того, по данным The Washington Post, возможная передача американских крылатых ракет Tomahawk Украине укажет на кардинальное изменение позиции президента США Дональда Трампа. Аналитики издания отмечают, что ранее глава Белого дома придерживался курса на мирное урегулирование и нормализацию отношений.

