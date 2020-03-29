https://static.news.ru/photo/93771aa2-71b7-11ea-ac63-fa163e074e61_660.jpg Лотар Вилер Фото: Maja Hitij/Keystone Press Agency/Global Look Press

Германия может столкнуться с перегрузкой медицинской системы из-за распространения коронавируса, как это произошло в Италии, считает глава института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер. По его мнению, нельзя исключать недостаток аппаратов для искусственной вентиляции лёгких.

Об этом он рассказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В любом случае мы вынуждены считаться с тем, что мощностей станет не хватать, это совершенно ясно, — подчеркнул медик.

Как ранее писал NEWS.ru, в ФРГ число подтверждённых случаев коронавируса за сутки увеличилось на 6294 и достигло 48,5 тысячи. От инфекции погибли 325 человек.

Канцлер Германии Ангела Меркель поблагодарила немцев за соблюдение введённого в связи с коронавирусом карантина и заявила, что поводов для его ослабления пока нет.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч. В России к 29 марта зарегистрировано 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.