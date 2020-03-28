https://static.news.ru/photo/4b6fb282-70db-11ea-9f5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Число подтверждённых случаев коронавируса за сутки в Германии увеличилось на 6294 — до 48 582. Всего от осложнений, связанных с инфекцией, умерли 325 человек. Такие данные приводит 28 марта Институт Роберта Коха.

Наибольшее число заражённых зафиксировано в Баварии (11 150), Северном Рейне — Вестфалии (10 607), Баден-Вюртемберге (9781), Берлине (2161), уточняет РИА Новости.

Накануне институт сообщал о 42 288 заболевших и 253 скончавшихся.

Ранее NEWS.ru писал, что количество случаев заражения COVID-19 в Соединённых Штатах увеличивается вдвое каждые три дня. При этом в целом по миру число заболевших удваивается с интервалом в шесть дней. Такую статистику обнародовал профессор Университета Джонса Хопкинса Пол Ротман. Таким образом, коронавирусная инфекция на территории США распространяется гораздо быстрее, чем в других странах, подчеркнул он. Ситуация сопоставима с той, что была в Италии.

На 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 600 тысяч. Умерли более 27,5 тысячи человек. Выздоровели около 135 тысяч.

В РФ зафиксировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли пять человек.