Количество случаев заражения COVID-19 в Соединённых Штатах увеличивается вдвое каждые три дня. При этом в целом по миру число заболевших удваивается с интервалом в шесть дней. Такую статистику обнародовал профессор Университета Джонса Хопкинса Пол Ротман.
Таким образом, коронавирусная инфекция на территории США распространяется гораздо быстрее, чем в других странах, подчеркнул он. Ситуация сопоставима с той, что была в Италии.
Таким образом, в ближайшее время следует ожидать значительного роста случаев заражения, предположил Ротман. Поэтому, по его мнению, отменять санитарные ограничения пока рано,
Ранее, как писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп объяснил, почему США вышли на первое место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. Это, уверен он, связано с тем, что в стране хорошо работает система тестирования.
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