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Количество случаев заражения COVID-19 в Соединённых Штатах увеличивается вдвое каждые три дня. При этом в целом по миру число заболевших удваивается с интервалом в шесть дней. Такую статистику обнародовал профессор Университета Джонса Хопкинса Пол Ротман.

Таким образом, коронавирусная инфекция на территории США распространяется гораздо быстрее, чем в других странах, подчеркнул он. Ситуация сопоставима с той, что была в Италии.

Таким образом, в ближайшее время следует ожидать значительного роста случаев заражения, предположил Ротман. Поэтому, по его мнению, отменять санитарные ограничения пока рано, передаёт ТАСС. Более того, дать определённый ответ о том, когда это можно будет сделать, сейчас невозможно.

Ранее, как писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп объяснил, почему США вышли на первое место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. Это, уверен он, связано с тем, что в стране хорошо работает система тестирования.