https://static.news.ru/photo/6c77058e-6a3c-11ea-8833-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Evan Vucci/Consolidated News Photos

США вышли на первое место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом из-за того, что в стране хорошо работает система тестирования. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Я думаю, что это объясняется тем, как мы проводим тестирование. Мы тестируем невероятное количество людей, — цитирует хозяина Белого дома ТАСС.

Трамп добавил, что вопрос об отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусом, обсуждается. Однако окончательное решение пока не принято.

В США в настоящее время зафиксировано 82,4 тысячи случаев инфицирования. Жертвами заболевания стали 1178 человек.

В мире заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч. Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека.

Ранее NEWS.ru писал, что американские СМИ предрекли смерть 1,7 млн жителей США из-за коронавируса. Они также предположили, что число заразившихся достигнет 214 млн человек.