https://static.news.ru/photo/da08bbbe-657e-11ea-a196-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские издания прогнозируют смерть 1,7 млн человек от коронавируса в США. Такие данные приводит New York Times, ссылаясь на экспертов.

В прошлом месяце специалисты Центра по контролю и профилактике США провели встречу, на которой спрогнозировали последствия коронавируса для страны. Было смоделировано несколько сценариев на основе имеющихся данных.

По прогнозам, в период от нескольких месяцев до года заразиться могут от 160 до 214 млн американцев. Госпитализировать могут от 2,4 до 21 млн человек. Умереть могут от 200 тысяч до 1,7 млн жителей США.

Спрогнозированное количество заболевших вызвало опасения для сферы здравоохранения, так как только 925 больничных коек в Штатах оборудованы для больных коронавирусом и только 10% из них годятся для пациентов, находящихся в критическом состоянии.

Представленные специалистами прогноза не учитывают меры, которые власти предпринимают для предотвращения распространения инфекции. Однако, отмечают специалисты, с прошлого месяца ситуация в США особо не изменилась.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский президент Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Трамп поручил экстренно выделить $50 миллиардов и направить в бюджеты штатов для «общей борьбы с этой болезнью».