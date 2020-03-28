https://static.news.ru/photo/63cebd78-70e5-11ea-b51c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin /Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель поблагодарила немцев за соблюдение введённого в связи с коронавирусом карантина и заявила, что поводов для его ослабления пока нет.

Она призвала сограждан быть терпеливыми и продолжать придерживаться установленных правил. Меркель отметила, что оставаясь дома, можно проделать большой объём работы, а также общаться с другими людьми по телефону и видеосвязи.

Это ситуация, которую я со многими разделяю: когда ты не болен, но вынужден тем не менее оставаться дома, — заявила Меркель.

Она напомнила, что была вынуждена самоизолироваться после того, как коронавирус был выявлен у врача, делавшего ей прививку.

Аудиозапись обращения канцлера к жителям Германии опубликовал в Twitter официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

Как ранее писал NEWS.ru, в ФРГ число подтверждённых случаев коронавируса за сутки увеличилось на 6294 и достигло 48,5 тысячи. От инфекции погибли 325 человек.

Согласно последним данным, в мире заразились более 600 тысяч. Жертвами болезни стали 27,5 тысячи человек, выздоровели свыше 135 тысяч. В России общее число заражённых составляет 1264 человека. Количество выздоровевших составляет 49 человек, умерли пятеро.