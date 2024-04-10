ВСУ могут ударить «страшным» химоружием: новости СВО на вечер 10 апреля

Фото: МО РФ

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 во время боевой работы

Российские силы уничтожили базу Вооруженных сил Украины, где хранились 32 гаубицы Д-20, сообщили в Минобороны РФ. Также поражены два цеха сборки беспилотников, объект подготовки и запуска безэкипажных катеров.

По данным российского военного ведомства, войска противника за сутки потеряли в общей сложности до 955 человек. Российские же силы улучшили положение по переднему краю на Купянском и Южно-Донецком направлениях, заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении и улучшили тактическое положение на Авдеевском.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 10 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Марочко: ВСУ постепенно переходят в глухую оборону на Купянском направлении

Вооруженные силы Украины все реже контратакуют на Купянском направлении, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ постепенно переходят в глухую оборону.

По его словам, в последнее время в районе Купянска ВФУ значительно снизили активность на позициях, ведя только контрбатарейную борьбу, и отражают атаки российских войск, не переходя к контратакующим действиям. В большей степени это связано с острой нехваткой бронетехники и личного состава. Также у украинских боевиков наблюдаются проблемы с подвозом боеприпасов и других материально-технических средств.

Стало известно об ударе по расположению ВСУ в Очакове

Вооруженные силы России нанесли удар по расположению ВСУ на побережье Очакова, в санаторий «Очаков», сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные от коллег. По его словам, там находилось не менее 300 бойцов. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Он отметил, что рядом с санаторием находится военный госпиталь. Оба объекта расположены на побережье, запрет на вход туда для мирного населения действует уже два года, добавил Лебедев.

Фото: МО РФ САУ «Мста-С»

Артиллеристы ВС РФ на Запорожском направлении получили обновленные САУ «Мста-С»

Артиллеристы ВС РФ на Запорожском направлении получили модернизированные самоходные артиллерийские установки 2С19-М1, рассказал командир экипажа обновленной САУ «Мста-С» с позывным Фанат. По его словам, новые гаубицы позволяют наводиться на цель в два раза быстрее.

Он отметил, что результаты работы его расчета доказывают эффективность этих самоходных установок. В подавляющем большинстве случаев они наносят существенный урон любой цели, добавил военный. По его словам, данная САУ является «самым оперативным орудием», способным реагировать на прорыв, подавление или уничтожение. Фанат сообщил, что в среднем из него совершают 20–25 выстрелов в сутки.

Названо самое страшное химоружие, которое могут применить ВСУ

На Украине могло остаться химическое оружие со времен Советского Союза, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, это могут быть крайне токсичные боевые отравляющие вещества. Например, после белого фосфора ожоги не заживают годами.

При этом эксперт отметил, что от этих опасных веществ есть антидоты, однако на отравление нужно реагировать мгновенно. Минус в том, что в бою не всегда поймешь вовремя произошедшее, пояснил Матвийчук. Для защиты солдатам понадобятся как минимум специальные общевойсковые защитные костюмы.

Штурмовики «Азова» отказались выполнять приказ по обороне Часова Яра

Военнослужащие 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей из членов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), отказались выполнять приказ главнокомандующего украинской армией Александра Сырского по удержанию Часова Яра, сообщает Telegram-канал «Военное обозрение». Отмечается, что командиры подразделения считают город потерянным для ВСУ.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВСУ закрыли выезд из Часова Яра для оставшихся в городе гражданских. По его словам, украинская армия оборудовала в городе многочисленные оборонительные сооружения в жилых массивах и частных секторах.

Фото: president.gov.ua Александр Сырский

На американских кладбищах нашли могилы ликвидированных на Украине наемников

На кладбищах в США нашли могилы наемников, которые погибли в боях на Украине. Информация появилась после того, как в Белом доме заявляли, что не будут отправлять американских военных в зону СВО.

Одним из убитых военных оказался морской пехотинец армии США в отставке Грейди Курпаси. Он погиб в апреле 2022 года, но похоронен в марте 2024-го на Арлингтонском национальном кладбище в пригороде Вашингтона. На этом кладбище захоронены астронавты, политики и известные военнослужащие.

Другой погибший Брайн Янг погиб в результате танкового обстрела в июле 2022 года. Он воевал в составе сил специальных операций Украины. Американец жил в Грузии и отправился на Украину вскоре после начала российской спецоперации. У него остались две дочери.

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