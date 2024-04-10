Стало известно о закрытии выезда из Часова Яра Кимаковский: ВСУ закрыли выезд из Часова Яра для гражданских

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины закрыли выезд из Часова Яра для оставшихся в городе гражданских, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, передает ТАСС. Он добавил, что ВСУ оборудовали в городе многочисленные оборонительные сооружения в жилых массивах и частных секторах.

Есть подтвержденная информация о том, что вооруженные формирования Украины перекрыли выезды из города [Часов Яр] для гражданского населения. Эвакуация оттуда более невозможна, — сказал Кимаковский.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что бойцы Вооруженных сил России вошли в пригород Часова Яра в Донецкой Народной Республике. По его словам, украинские военные за год возвели в городе серьезный укрепрайон, поэтому российские военнослужащие продвигаются медленно.

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» сообщал, что командование ВСУ подтягивает резервы для контратаки в районе Часова Яра. Согласно его сведениям, украинские войска применяют большое количество FPV-беспилотников на данном участке и готовятся к активной обороне. При этом в самом городе ВСУ занимают подвалы.

До этого военный корреспондент Александр Коц заявил, что попытка захода в Часов Яр по единственной дороге была бы самоубийственной для российских военнослужащих. По мнению военкора, пока не стоит торопиться с заявлениями о закреплении российских подразделений на окраинах Часова Яра.