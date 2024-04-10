ВСУ создали мошеннический план контрнаступа: новости СВО на утро 10 апреля

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Киев разработал план нового контрнаступления, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, для этого ВСУ потребуется западное оружие, в том числе из США.

Кроме того, Зеленский не исключает атаки России на Харьков. Он также вновь попросил вооружений у Запада, однако на этот раз сделал упор не на танки или ракеты, а на средства ПВО, чтобы «иметь возможность защитить себя».

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 9 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Новый план контрнаступления ВСУ — мошенничество?

Крымский политический эксперт Владимир Джаралла считает, что новый план контрнаступления Украины является классической схемой мошенничества. Он отметил, что власти страны просто хотят получить деньги и поэтому «клепают планы».

При этом, по его словам, когда деньги выделяются, немедленно начинают работать схемы по их разворовыванию.

Украинские дроны атаковали Белгородскую область

Два автобуса подверглись атаке со стороны дронов ВСУ в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавшие самостоятельно обратились в лечебное учреждение.

Глава региона уточнил, что у женщины диагностировали поверхностную рану ноги, у водителя микроавтобуса — множественные поверхностные осколочные ранения груди, правого плеча и поясницы. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. У транспортных средств повреждены кузова и крыши, а также выбиты окна. Еще один грузовой автомобиль был атакован на сельскохозяйственном предприятии.

ВСУ применяют химоружие на передовой

Факт применения Вооруженными силами Украины химического оружия зафиксировали в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике, рассказал ТАСС источник в силовых структурах. По словам собеседника агентства, речь может идти об адамсите — отравляющем веществе, при взрыве которого образуется светло-желтое или зеленое облако.

Это вещество поражает верхние дыхательные пути человека, пояснил сотрудник. Оно приводит к замедлению частоты сердечных сокращений, повышению давления и внезапной остановке дыхания. Уточняется, что ВСУ использовали беспилотники, с которых сбрасывали наполненные субстанцией стеклянные колбы.

Фото: МО Украины

При ударе по ПВО в Одессе была уничтожена ЗРК IRIS-T

Зенитный ракетный комплекс западного производства IRIS-T уничтожен во время удара по средствам ПВО в Одессе, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. Он уточнил, что две станции противовоздушной обороны также оказались разрушены.

Стало известно об ударе по складу топлива ВСУ с помощью дрона «Скат»

Пресс-служба концерна «Калашников» сообщила, что спецназ Росгвардии с помощью беспилотника «Скат 350М» обнаружил топливную базу ВСУ и навел удар по ней. В Telegram-канале компании появилось соответствующее видео. В концерне отметили, что после получения данных о местоположении топливной базы Воздушно-космические силы России нанесли удар по складу противника в глубоком тылу. В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

США продадут Украине комплекты для обслуживания ЗРК Hawk Phase

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов HAWK Phase III на сумму порядка $138 млн, сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. Поставка комплектов не приведет к коренным изменениям военного баланса в регионе, а также не снизит оборонные возможности самих США, отметили в ведомстве.

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