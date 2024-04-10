ВСУ применили химоружие близ Клещеевки: о каких подобных случаях известно

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Вооруженные силы Украины применили химическое оружие в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике. Что об этом известно, какие еще подобные случаи были зафиксированы?

Какое вещество ВСУ использовали в Клещеевке

Как рассказали ТАСС в силовых структурах, речь может идти об адамсите — отравляющем веществе, при взрыве которого образуется светло-желтое или зеленое облако.

«В районе Клещеевки зафиксировано применение химического оружия со стороны ВСУ. Может применяться адамсит (DМ) — отравляющее вещество, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что адамсит поражает верхние дыхательные пути человека, вызывая замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления и внезапную остановку дыхания.

Посол России в Гааге, постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин заявлял, что украинские войска неоднократно применяли против российских военных химические боеприпасы производства США. По его словам, это происходит благодаря «хорошо налаженной» схеме поставки нелетального химического оружия, что нарушает I статью Конвенции о запрещении химоружия.

«В ходе СВО были зафиксированы случаи применения Вооруженными силами Украины химических боеприпасов, изготовленных в США», — сообщил он.

Когда еще украинская армия применяла химоружие

7 декабря советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские военные применили на Артемовском направлении химические боеприпасы, которые вызывают у человека удушье и другие нездоровые ощущения. По его словам, на этот раз зафиксировано применение химоружия, в частности в районе села Клещеевка в Бахмутском районе.

«Последние дни противник снова стал применять [химические] боеприпасы, начинка которых вызывает приступы удушья, тошноты, слезотечение, а также целый ряд других неприятных симптомов», — отметил Гагин.

Советник главы ДНР напомнил, что подобные снаряды украинская армия ранее использовала в окрестностях Волновахи, Мариуполя, Угледара и Горловки. Тогда боеприпасы были «нашпигованы» хлорпикрином.

В сентябре советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинская армия использовала химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой. Он подчеркнул, что до этого ВСУ тоже применяли химоружие в ряде других городов.

«Противник неоднократно применял снаряды, начиненные химией. Испытал на себе в Волновахе, Мариуполе, затем пострадали бойцы в Угледаре и Артемовске. Теперь применили под Горловкой. Как сообщили командиры с мест, ВСУ ведут плотный огонь из ствольной артиллерии, снаряды которой начинены веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отек гортани, раздражение на коже», — сообщил Гагин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

27 июня подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ нанесли удар по позициям российских военных в районе Соледара в ДНР запрещенными химическими боеприпасами. Тип отравляющего вещества устанавливают специалисты радиационной, химической и биологической защиты России.

«Вооруженные формирования Украины нанесли удар химическими боеприпасами по нашим позициям в районе населенного пункта Соледар. При детонации выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание», — сказал он.

21 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ попытались применить против российской армии химическое оружие на Запорожском направлении. По его словам, один из военнослужащих пострадал.

«Укронацисты при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество. Наши бойцы оперативно отреагировали, серьезно пострадавших нет, химический ожог получил один военнослужащий», — написал он.

Как ВСУ травили продукты питания

В ноябре 2023 года МО РФ сообщило, что ВСУ за время спецоперации 17 раз отравляли химическим оружием продукты питания. По информации начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, в результате действий украинской армии погибли не менее 15 человек.

«В ходе специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, которое явилось причиной гибели как минимум 15 человек», — сказал он.

Как отметил Кириллов, российские военные химики обнаружили в составе этого химического оружия ряд компонентов, которые производятся «только в одной стране». Он отметил, что эти соединения очень дорогие и «у них большой пунктик по поводу этого вещества».

При этом Кириллов допустил, что из-за провала наступления ВСУ могут применить биологическое оружие. Например, заразить источники воды, запасы продовольствия или корм для животных. Начальник войск РХБЗ пояснил, что косвенным доказательством служит то, что на территориях, которые перешли в состав РФ, нашли множество штаммов из США «для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды».

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