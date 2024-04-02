Мобилизация без тормозов? Как Зеленский «вылечил» украинских мужчин

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал пакет поправок к закону о мобилизации на Украине. Как ему удалось одним росчерком пера «вылечить» тысячи украинских мужчин, кого отправят воевать с Россией, почему украинцы в ужасе от своих военкомов?

Как Зеленский «вылечил» украинских мужчин

По новым правилам на Украине больше не будет категории ограниченно годных к военной службе. Теперь мужчины будут получать статус либо «годен», либо «не годен». А те, кто подлежит мобилизации, но сейчас являются «ограниченно годными», в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию и получить новую категорию.

Так, на Украине у военнообязанных останутся только категории «А» (годен) и «Д» (не годен). От мобилизации будут избавлены мужчины, у которых диагностированы умственная недостаточность, туберкулез в открытой форме, эпилепсия, шизофрения, сифилис, ВИЧ, тяжелая форма сахарного диабета, язвы, слепота или глухота, а также, например, отсутствие почек и почечная недостаточность.

Как отмечает «УНИАН», есть нюанс: даже тот украинец, кому дали «белый билет» с категорией «Д», полученной из-за тяжелых заболеваний (болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ), должен пройти переосвидетельствование каждые 6-12 месяцев — ведь он еще может выздороветь.

Кого отправят на фронт по новым правилам

Кроме того, Зеленский снизил минимальный возраст для мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Как отмечает Telegram-канал «Политика страны», это закон был принят Верховной радой почти год назад — 30 мая 2023 года, но с тех пор лежал много месяцев без подписи президента. Предполагали, что президент Украины хочет включить снижение мобилизационного возраста в единый пакет об ужесточении мобилизации — законопроект уже прошел первое чтение и сейчас готовится ко второму.

«Почему же тогда Зеленский решил вдруг вспомнить о законе, который он не подписывал почти год? Судя по всему, у президента нет уверенности в том, что Рада сможет в ближайшее время принять законопроект во втором чтении. А увеличивать базу для мобилизации каким-то образом надо уже сейчас», — констатирует «Политика страны».

Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Почему украинцы в ужасе от военкомов ТЦК

Между тем в СМИ на Украине практически ежедневно попадают истории о противозаконных действиях сотрудников ТЦК — территориальных центров комплектования, которые угрозами, насилием и обманом забирают мужчин на фронт.

Издание Readovka передает рассказ жительницы города Хмельницкий, которая рассказала, что в ТЦК умер ее сын Андрей. Военкомы схватили его в магазине 27 марта, доставили в ТЦК, где над ним «издевались, угрожали». Вскоре он скончался в больнице, у него были обнаружены поражения головного мозга, несовместимые с жизнью. Когда она подала жалобу, Хмельницкий областной ТЦК подтвердил гибель ее сына, отметив, что «причин для отсрочки он не имел и находился в розыске за уклонение».

В результате украинские мужчины массово скрываются и стараются никогда не выходить на улицы, где им может угрожать встреча с сотрудниками ТЦК. Как сообщила представитель областного ТЦК Татьяна Гайдащук, только в Черновицкой области в розыске за неявку в военкомат находятся более 5000 военнообязанных.

Некоторые украинцы выбирают тюрьму вместо фронта: как пишет Telegram-канал «Резидент», в Львове к трем годам лишения свободы приговорили мужчину, категорически отказавшегося от мобилизации — львовянин объяснил, что выступаетпротив войны, не хочет убивать россиян и готов нести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации.

Где планируют держать оборону ВСУ

По мнению украинского политолога Ростислава Ищенко, Зеленский осознает, что в нынешнем состоянии ВСУ не смогут удержать позиции в случае ожидаемого летнего наступления ВС РФ.

«ВСУ попытаются прикрыться Днепром, уйти на правый берег и попробовать удержаться там. Но для этого нет ни людей, ни полноценной линии обороны. Российские войска при этом обладают господством в воздухе и более высокой мобильностью. В таких условиях я не представляю, как Зеленский с Сырским будут отводить войска на правый берег — их будут уничтожать, а войска РФ могут выйти к переправам значительно быстрее, чем это сделают ВСУ. Судя по действиям украинского командования, они пытаются создать по линии Славянско-Краматорской агломерации фронт из смертников, которые должны будут на какое-то время задержать армию РФ и погибнуть» — рассказал он в программе «Честная аналитика» на телеканале Sputnik.

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