«Сердитые» «Шилки» закроют небо РФ от ВСУ: новости СВО на вечер 9 апреля

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Зенитная самоходная установка «Шилка»

На Украине уволены командующие оперативными командованиями «Юг» и «Запад» Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Он добавил, что командующим оперативным командованием «Юг» назначен полковник Геннадий Шаповалов, бывший комбриг 59-й бригады ВСУ, а «Запада» — бригадный генерал Владимир Шведюк. Последний ранее служил в силах теробороны.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 9 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Названы причины замены рядя командующих ВСУ

Глав оперативных командований (ОК) «Юг» и «Запад» Вооруженных сил Украины уволили из-за неудач на фронте, заявил в беседе с NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, высшее военное командование Украины таким образом хочет снять с себя ответственность за происходящее.

Военный политолог добавил, что Украина теряет огромное количество военнослужащих, пока Запад и его союзники оказывают им всестороннюю помощь. По этой причине власти обозначают виновных среди своих подчиненных и отправляют их в отставку, считает эксперт.

На предприятиях ВПК в Харькове началась скрытная эвакуация

В Харькове скрытно эвакуируют оборудование связанных с военно-промышленным комплексом предприятий, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, эти предприятия производят дроны, ремонтируют технику и шьют форменную одежду для солдат ВСУ. Эвакуация ведется без привлечения внимания в ночное время.

Марочко также отметил, что на некоторых предприятиях были замечены тентованные грузовики гражданского назначения. Однако в настоящий момент на них не проводятся эвакуационные мероприятия.

Фото: МО Украины

Военкор Сладков предупредил об украинском терроризме после победы РФ в СВО

Военный корреспондент Александр Сладков предположил в своем Telegram-канале, что НАТО после победы России в СВО будет набирать военнослужащих ВСУ для «профессионального терроризма». По его мнению, Альянс будет готовить их на своих базах и использовать против РФ.

Военкор выразил уверенность, что российские спецслужбы и антитеррористические организации смогут справиться с этой угрозой. Он считает, что главное для России в борьбе с терроризмом, который будет поддерживаться Западом, — единство общества.

Военэксперт объяснил, откуда у ВСУ появились сотни беспилотников

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что украинские военные научились собирать сотни БПЛА прямо в окопах. Он не исключил, что дроны ВСУ представляют из себя простейшие устройства из электродвигателя, батареи и пластмассового корпуса.

По его словам, почти 300 БПЛА, что ВС РФ недавно сбили за сутки, — это кружок юного моделиста и состоят дроны из простейших наборов. Он добавил, что кроме них есть и БПЛА заводского производства.

ФСБ задержала жителя Орловской области за передачу данных ВСУ

В Орловской области задержан мужчина, который передавал Вооруженным силам Украины данные о расположенных на территории региона военных объектах, сообщили в региональном управлении ФСБ. Задержанный действовал по собственной инициативе.

Мужчину подозревают в установлении конфиденциальных отношений с украинскими спецслужбами против безопасности РФ. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ст. 275.1 УК России. Подозреваемый арестован.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Назван «дешевый и сердитый» способ закрыть российское небо для дронов ВСУ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что российское небо от украинских БПЛА способны полностью закрыть «дешевые, но сердитые» зенитные самоходные установки «Шилка», ЗУ-23-2, а также сдвоенные 57-мм установки. Он не исключил, что в зоне СВО также присутствуют ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска».

По его словам, часть «Шилок», как и танков Т-55 и Т-62 советского производства, в данный момент находится на складах ВС РФ. Он подчеркнул, что ни один БПЛА, даже самолетного типа, не выдержит залпа подобных зенитных систем.

В США описали мрачные перспективы Украины на поле боя

Перспективы Вооруженных сил Украины выглядят мрачными на фоне проблем с помощью от США и российских успехов, сообщили в редакционной статье журналисты The Washington Post. Но авторы считают, что положение Киева не совсем безнадежно.

Одной из наиболее значимых проблем журналисты считают трения по вопросу новых траншей помощи Украине в Конгрессе США. По их словам, «без веских на то причин» помощь задержалась на шесть месяцев. Кроме того, «Россия приспосабливается» к изменчивым условиям ведения боя и применяет планирующие бомбы из-за пределов досягаемости украинских систем ПВО.

Украина также «страдает от усталости и потерь». Но военное положение дел «не совсем безнадежно» для страны. Но российские войска уже в этом году могут пробиться через редеющие линии украинской обороны и задержка с выделением помощи т США «уменьшает шансы позитивного итога конфликта», заключили авторы публикации.

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