При ударе по ПВО в Одессе была уничтожена ЗРК IRIS-T ТАСС: ЗРК IRIS-T уничтожен в Одессе при ударе по станциям ПВО близ аэродрома

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Зенитный ракетный комплекс западного производства IRIS-T уничтожен во время удара по средствам ПВО в Одессе, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. Он уточнил, что две станции противовоздушной обороны также оказались разрушены. Официальных комментариев по поводу ситуации от Минобороны России не поступало.

В Одессе уничтожены две станции ПВО и машина ЗРК IRIS-T в районе аэродрома, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются создать массированные заграждения, так называемые «зубы дракона» под Одессой, однако они им не помогут. По его словам, вся полоса перед бетонированными капсулами ВСУ будет «насмерть заминирована», однако российские войска умеют ставить специальные мирные заграждения. Кроме того, линия фронта растягивается на 1000 км и ВСУ просто не успеют укрепить ее полностью, добавил эксперт.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал в беседе с NEWS.ru, что для взятия российскими войсками Одессы необходимо будет использовать новейшие технологии и машины для разминирования. Линия обороны, как и любое инженерное сооружение, представляет определенную проблему для наступающих войск, штурмовать в лоб не следует: надо действовать так, чтобы обойтись минимальными потерями, резюмировал он.