Стало известно об ударе по складу топлива ВСУ с помощью дрона «Скат» «Калашников»: спецназ Росгвардии навел удар по базе ГСМ ВСУ с помощью «Ската»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба концерна «Калашников» сообщила, что спецназ Росгвардии с помощью беспилотника «Скат 350М» обнаружил топливную базу ВСУ и навел удар по ней. В Telegram-канале компании появилось соответствующее видео. В ведомстве эту информацию не комментировали.

С помощью БЛА спецназ Росгвардии обнаружил склад ГСМ ВСУ и передал координаты цели вышестоящему командованию, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что после получения данных о местоположении топливной базы Воздушно-космические силы России нанесли удар по складу противника в глубоком тылу. В Минобороны эту информацию не комментировали. Концерн «Калашников» является производителем дрона «Скат 350М».

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВКС РФ авиационными бомбами ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу. По его словам, на территории завода производили беспилотники, также там располагались подземные складские помещения. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого Лебедев рассказал, что российские вооруженные силы уничтожили склад боеприпасов в Харькове. В Минобороны эти сведения не комментировали.