Наркобандиты на службе ВСУ? Новые данные СВР, кого вербуют американские ЧВК

Фото: МО Украины

Американские ЧВК с помощью властей США вербуют новых наемников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщила Служба внешней разведки. Что известно о новых наемниках, когда они могут появиться на Украине, способны ли они участвовать в боевых действиях?

Что известно о новых наемниках ВСУ

СВР заявила, что частные военные компании под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США вербуют боевиков в мексиканских и колумбийских наркокартелях.

«Этот «многонациональный сброд, имеющий склонность к вооруженному насилию» планируется отправить для участия в боевых действиях на Украине. Цель, по словам СВР», — поддержать ВСУ.

По данным российской разведки, первая партия наркобандитов должна прибыть в зону боевых действий летом 2024 года.

«Бандформирование будет состоять из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев. В случае согласия на „командировку“ им обещается полная амнистия в расчете на то, что они никогда не вернутся назад. Если пилотный проект пополнения рядов ВСУ латиноамериканскими уголовниками удастся, то программа набора живодеров будет продолжена и даже расширена за счет преступников из других стран, в которых отмечена сложная криминогенная ситуация», — сообщили в СВР.

В Службе внешней разведки отметили, что набор наркобандитов в тюрьмах «проходит не без проблем».

«Тяжело идут переговоры с наркобаронами, без благословения которых ни один бандит не решится сотрудничать с американскими властями, опасаясь за жизнь свою и близких. Главари банд стремятся подороже продать своих отморозков, ставя под угрозу исполнение американского замысла», — считают в СВР.

В ведомстве считают, что попытками поддержать Украину с помощью наркобандитов администрация США во главе с президентом Байденом расписывается в несостоятельности киевского режима.

Фото: МО Украины

Какие наркокартели смогут воевать за ВСУ, что сейчас происходит в Мексике

Ряд наркокартелей, в первую очередь в Мексике, располагают крупными военизированными формированиями, отмечает военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Многие члены наркокартелей, таких как „Лос Сетас“ и „Синалоа“ — выходцы из войсковых спецподразделений своих стран и обладают немалым боевым опытом. Они дисциплинированы, хорошо владеют оружием, разбираются в тактике, имеют опыт борьбы с регулярной армией. Но главное — по своей отмороженности и звериной жестокости они способны заткнуть за пояс любого террориста», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным портала InsightCrime, такая характеристика прежде всего относится к картелю «Лос Сетас» («зеты», то есть «буквы Z», картель получил такое название, поскольку его основатели пользовались псевдонимами с Z1 по Z40. — прим. NEWS.ru). Наркокартель был создан в 1997 году 40 бывшими бойцами мексиканского спецназа. Он получил недобрую славу из-за хорошей выучки, умелого применения штурмового вооружения и крайних проявлений жестокости (включая массовые убийства, в том числе безоружных, женщин и детей, пытки, изнасилования, обезглавливания и расчленения). Члены «Лос Сетас» следуют популярному мексиканскому культу Санта-Муэрте, «Святой Смерти». Однако, в отличие от других мексиканцев, они добавили в этот культ человеческие жертвоприношения и кровавые ритуалы. Власти США, в том числе экс-президент Дональд Трамп, собирались внести «Лос Сетас» в список террористических организаций, однако решение принято не было.

Как пишет американское издание Border Report со ссылкой на разведывательную ЧВК Global Guardian, в 2024 году в Мексике ожидается всплеск насилия со стороны картелей. Это связано со всеобщими выборами в Мексике, которые пройдут 2 июня. Эксперты ожидают столкновений между агрессивным картелем «Новое поколение Халиско» и крупнейшим картелем «Синалоа», а также противостояния внутри «Синалоа»: сыновья известного наркобарона Хоакина Гусмана («Эль Чапо») вовлечены в борьбу с бывшим помощником отца Ишмаэлем Самбадой («Майо»).

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