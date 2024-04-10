США решили продать Украине комплекты для обслуживания ЗРК Hawk Phase Госдеп США продаст Украине комплекты для обслуживания ЗРК Hawk Phase

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Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов HAWK Phase III на сумму порядка $138 млн, сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. Поставка комплектов не приведет к коренным изменениям военного баланса в регионе, а также не снизит оборонные возможности самих США, отметили в ведомстве.

Госсекретарь вынес определение и предоставил подробное обоснование того, что существует чрезвычайная ситуация, которая требует немедленной продажи украинскому правительству вышеуказанных оборонных товаров и услуг в интересах нацбезопасности США, — подчеркнули представители агентства.

Ранее Соединенные Штаты передали на Украину оружие, которое было изъято с кораблей, доставлявших грузы хуситам в Йемене из Ирана. Центральное командование ВС США (CENTCOM) уточнило, что в общей сложности ВСУ поставили более пяти тысяч АК-47, снайперский винтовок, пулеметов, РПГ-7, а также свыше полумиллиона патронов. Оружие было изъято в период с мая 2021 года по февраль 2023 года.

До этого подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что военная и финансовая помощь от США не спасет Украину от утраты еще больших территорий. По его словам, парадокс состоит в том, что с американской поддержкой Киев заплатит еще более высокую цену.