Украину предупредили о парадоксе военной поддержки США Офицер Дэвис: Украина потеряет еще больше территорий с поддержкой США

Фото: defense.gov

Финансовая и военная помощь от США не спасет Украину от утраты еще больших территорий, заявил на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, парадокс состоит в том, что с американской поддержкой Киев заплатит еще более высокую цену.

Если конгресс передаст эти $60 млрд, это увеличит цену, которую заплатит Украина перед тем, как потерпеть крах, это увеличит территории, которые ей придется отдать России. По-другому не получится, — заявил Дэвис.

Американский офицер уточнил, что поддержка Украины со стороны США лишь откладывает неизбежное поражение украинской армии. По этой причине, уверен эксперт, Киев столкнется с колоссальными человеческими и территориальными потерями перед началом переговоров. По его словам, на поле боя Россия лидирует благодаря мощи армии.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс, комментируя высказывание Илона Маска о вероятной потере Украиной всех черноморских территорий, заявил, что контрнаступление ВСУ стало одним из самых крупных военных поражений в современной истории. Бизнесмен считает, что безрассудная поддержка Киева со стороны Вашингтона и привела к нынешнему положению Украины, поэтому доверять людям в Белом доме больше нельзя.