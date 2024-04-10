Названо самое страшное химоружие, которое могут применить ВСУ Матвийчук: на Украине могли остаться белый фосфор, хлор и зарин со времен СССР

На Украине могло остаться химическое оружие со времен Советского союза, допустил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, это могут быть крайне токсичные боевые отравляющие вещества. Например, после белого фосфора ожоги не заживают годами.

Самые страшные виды химического оружия, которые, в теории, может использовать Киев, это белый фосфор, хлор, зарин, фосген, так как Украина — производное ВПК СССР, скорее всего, где-то на складах у ВСУ, лабораториях, этого «добра» хватает, — считает Матвийчук.

При этом эксперт отметил, что от этих опасных веществ есть антидоты, однако на отравление нужно реагировать мгновенно. Минус в том, что в бою ты не всегда поймешь вовремя произошедшее, пояснил Матвийчук. Для защиты солдатам понадобятся как минимум специальные общевойсковые защитные костюмы.

Ранее ТАСС писал, что факт применения Вооруженными силами Украины химического оружия зафиксировали в районе Клещеевки в ДНР. По словам собеседника агентства, речь может идти об адамсите — отравляющем веществе, при взрыве которого образуется светло-желтое или зеленое облако.

Это вещество поражает верхние дыхательные пути человека. Оно приводит к замедлению частоты сердечных сокращений, повышению давления и внезапной остановке дыхания. Уточняется, что ВСУ использовали беспилотники, с которых сбрасывали наполненные субстанцией стеклянные колбы.