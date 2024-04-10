Стало известно об ударах ВС России по энергосистеме Николаева Подпольщик Лебедев сообщил об ударах российской армии по энергосистеме Николаева

Фото: МО РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российская армия нанесла удар по энергосистеме Николаева. По его словам, которые приводит РИА Новости, прилет зафиксирован в населенном пункте Михайло-Ларино, удар пришелся по подстанции. Подпольщик добавил, что трансформаторы и распределительные устройства вышли из строя, из-за чего наблюдаются перебои с электричеством. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Николаев. Прилет в н. п. Михайло-Ларино, на восток от города, известно, что в подстанцию. Вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства на 330 кВ. Наблюдаются перебои со светом, — сказал он.

Ранее Лебедев сообщил, что Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по Харьковскому авиаремонтному заводу с применением авиационных бомб. На территории предприятия производились беспилотные летательные аппараты, также там располагались подземные складские помещения. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

До этого российские войска уничтожили склад тяжелых беспилотников ВСУ в Запорожье. По информации Минобороны, удар наносился с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Кроме этого, ВС РФ поразили цех по производству дронов.