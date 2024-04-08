ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили склад БПЛА в Запорожье Минобороны РФ: склад беспилотников ВСУ был уничтожен «Искандером» в Запорожье

Фото: МО РФ

Армия России ударом «Искандера» уничтожила склад тяжелых беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Кроме этого, был поражен цех по производству дронов, уточнили в ведомстве.

Вооруженные силы Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России наносят удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса, цехам по производству вооружения и БПЛА, объектам энергетики, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российская самоходная артиллерийская установка 2С5 «Гиацинт-С» в артиллерийской дуэли победила стоящую на вооружении ВСУ американскую гаубицу М777. Сражение состоялось на Гуляйпольском направлении. Бойцы ВС РФ использовали момент, когда техника противника подкатилась поближе и подавили ее с пятого выстрела.

До этого расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожил пехотинцев ВСУ, сорвав их ротацию на Северском направлении. Метким пуском управляемой ракеты десантники поразили украинскую группу бойцов численностью до 10 человек.