Российские военные ударили по производителю БПЛА для ВСУ РИА Новости: ВС РФ поразили Харьковский авиаремонтный завод

Воздушно-космические силы России авиационными бомбами ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на свои источники. По его словам, на территории завода производили беспилотники, также здесь располагались подземные складские помещения. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Харьков, прилет двух ФАБов в Киевский район, в место, в народе называемое 4-я неотложка. По предварительным данным, оба ФАБа уютно устроились на территории Харьковского Авиаремонтного Завода, — сказал собеседник агентства.

Ранее Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов в Харькове. По его словам, прилеты были «очень громкие и объемные». Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Также глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что взрывы гремели в Запорожье. По его словам, они стали следствием работы российского комплекса «Искандер». По его словам, взрыв произошел на промплощадке завода «Мотор сич».

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что центрами пророссийского подполья на Украине стали Одесса, Харьков и Николаев. Он не исключил, что подобные группы действуют в Херсоне и Запорожье