ВС РФ уничтожили базу ВСУ с 32 гаубицами Д-20

Российские силы уничтожили базу Вооруженных сил Украины, где хранились 32 гаубицы Д-20, сообщили в Минобороны РФ. Также поражены два цеха сборки беспилотников, объект подготовки и запуска безэкипажных катеров.

Уничтожена база хранения вооружения и боеприпасов ВСУ с находившимися 32 гаубицами Д-20, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, объект подготовки и запуска безэкипажных катеров, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах, — говорится в сообщении.

По данным российского военного ведомства, войска противника за сутки потеряли в общей сложности до 955 человек. Российские же силы улучшили положение по переднему краю на Купянском и Южно-Донецком направлениях, заняли более выгодные рубежи на Донецком и улучшили тактическое положение на Авдеевском направлениях.

Ранее сообщалось, что съемочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел Вооруженных сил Украины. Атака украинской армии произошла на Кременском направлении, где журналисты снимали репортаж. В результате обстрела один оператор Денис Шум получил ранение в ногу, корреспондента Артема Юндаса контузило.

Тем временем военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что ВС России штурмуют Красногоровку в ДНР. По его словам, из этого населенного пункта шел постоянный обстрел окраин Донецка.