«Час освобождения пришел»: военкор раскрыл детали боев к западу от Донецка Сладков: ВС России штурмуют Красногоровку в ДНР

ВС России штурмуют Красногоровку в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, из этого населенного пункта шел постоянный обстрел окраин Донецка. Военкор также привел слова немецкого журналиста Юлиан Репке, который заявил «если русские зацепились за окраину города, по стопроцентной статистике они его возьмут».

Ну что, наши рыцари воюют Красногоровку! Засевшие в этом городке ВСУ за десять лет много крови дончанам пролили. Теперь час освобождения пришел. Наши воюют в Красногоровке. Долго и тяжело мы к ней пробивались. Это старая линия фронта, обустроенная, заминированная-перезаминированная. Тут у противника каждый сантиметр пристрелен, — сообщил военкор.

Ранее Министерство обороны РФ передавало, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Красное на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. По данным ведомства, бойцы подразделений Южной группировки войск также улучшили тактическое положение по переднему краю. Российская армия нанесла поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Максимильяновка, Красногоровка, Парасковиевка, Курдюмовка, Клещеевка и Белогоровка.