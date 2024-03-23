Российские военные взяли под контроль еще одно село в зоне СВО Минобороны: ВС России взяли под контроль село Красное на Донецком направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России взяли под контроль село Красное на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, бойцы подразделений Южной группировки войск также улучшили тактическое положение по переднему краю.

На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Красное Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю, — говорится в сообщении.

Российская армия также нанесла поражение формированиям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Максимильяновка, Красногоровка, Парасковиевка, Курдюмовка, Клещеевка и Белогоровка. Потери противника на этом участке фронта составили до 200 военных, восемь автомобилей и две бронированные боевые машины, а также реактивная система залпового огня «Град».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение недели ВСУ предпринимали попытки прорыва в приграничные районы Белгородской области, однако все атаки были отражены. По информации ведомства, украинская армия потеряла там более трех тысяч солдат. Кроме этого, ВС РФ уничтожили семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 автомобилей противника.