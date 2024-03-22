Минобороны РФ: ВСУ на Белгородском направлении потеряли три тысячи солдат

Фото: МО Украины

В течение недели Вооруженные силы Украины предпринимали попытки прорыва в приграничные районы Белгородской области, однако все атаки отражены, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что украинская армия потеряла там более трех тысяч солдат.

За неделю на Белгородском направлении ВСУ потеряли более трех тысяч военнослужащих и боевиков украинских террористических формирований, семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 автомобилей, — сказано в сводке ведомства.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили гаубицу М777 американского производства, а также артиллерийский расчет украинской диверсионно-разведывательной группы. В ведомстве отметили, что техника и живая сила противника были ликвидированы в приграничном с Украиной районе Белгородской области. Уточняется, что цели находились в лесном массиве. Они были выявлены в рамках мероприятий контрбатарейной борьбы.

Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, большинство попыток вторжения украинских диверсионно-разведывательных групп было купировано еще на подходе к госгранице России. По его словам, украинские диверсанты не смогли занять территории в Белгородской и Курской областях.