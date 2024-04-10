Стало известно об ударе по расположению ВСУ в Очакове Подполье: российские военные ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по расположению ВСУ на побережье Очакова, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные от коллег. По его словам, которые приводит РИА Новости, там находилось не менее 300 бойцов. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как сообщает очаковское сопротивление, прилетело в санаторий «Очаков», в нем находилось не менее трехсот бандеровцев, — заявил Лебедев.

Он отметил, что рядом с санаторием находится военный госпиталь. Оба объекта расположены на побережье, запрет на вход туда для мирного население действует уже два года, добавил Лебедев.

Ранее Лебедев рассказал, что Вооруженные силы России нанесли удар по энергосистеме Каменского (ранее носил название Днепродзержинск) в Днепропетровской области. В городе начались проблемы с электроснабжением. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что энергетическая система города потерпела масштабные разрушения в результате ударов. По словам градоначальника, в областном центре введены жесткие графики отключений света.