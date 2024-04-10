Стало известно, что штурмовики ВСУ из «Азова» отказались оборонять Часов Яр «ВО»: штурмовики «Азова» отказались выполнять приказ по обороне Часова Яра

Военнослужащие третьей штурмовой бригады ВСУ, состоящей из боевиков «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), отказались выполнять приказ главнокомандующего украинской армией Александра Сырского по удержанию Часова Яра, сообщает Telegram-канал «Военное обозрение». Отмечается, что командиры подразделения считают город потерянным для ВСУ.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВСУ закрыли выезд из Часова Яра для оставшихся в городе гражданских. По его словам, украинская армия оборудовала в городе многочисленные оборонительные сооружения в жилых массивах и частных секторах.

Советник главы ДНР Ян Гагин тем временем рассказал, что российские силы вошли в пригород Часова Яра. ВСУ, отметил он, за год возвели в городе серьезный укрепрайон, поэтому ВС РФ продвигаются медленно.

Эксперт по анализу открытых данных издания Bild Юлиан Репке считает, что ВС РФ при наступлении на Часов Яр используют тактику двойного удара. По его мнению, российские подразделения обходят позиции ВСУ с флангов и одновременно с этим наносят прямые фронтальные удары. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.