В Германии раскрыли тактику ВС России при наступлении на Часов Яр Bild: ВС РФ используют тактику двойного удара при наступлении на Часов Яр

Фото: МО РФ

Российские военные используют тактику двойного удара при наступлении на Часов Яр в зоне спецоперации, предположил эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке из немецкого издания Bild. По его мнению, подразделения ВС РФ обходят позиции украинской армии с флангов и одновременно с этим наносят прямые фронтальные удары. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

В битве за Часов Яр российские войска пытаются реализовать свою успешную (Авдеевка, Бахмут, Новомихайловка и так далее) тактику двойного удара: клещи с севера и юга, плюс прямой штурм города с востока, — написал Репке.

Ранее военный корреспондент заявил, что Часов Яр остается одним из главных направлений наступления российских войск в зоне СВО. Журналист предположил, что затем ВС РФ начнут двигаться в сторону Краматорска, расположенного в 45 км к северу от Часова Яра. По словам военкора, Вооруженные силы Украины понимают опасность для себя и пытаются сдерживать натиск российской армии.

Эксперт Василий Дандыкин считает, что Часов Яр полностью перейдет под контроль ВС РФ к концу апреля — началу мая. Он также не исключил, что ВСУ постоянно перебрасывают в населенный пункт подкрепление. По его мнению, Часов Яр обороняют две бригады украинских войск.