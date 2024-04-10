Готовивший атаки на границе с Россией майор погиб в ДТП на Украине Военкор Татаринов: готовивший атаки на границе РФ майор Ярошенко разбился в ДТП

Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Командир украинского пограничного отряда майор Александр Ярошенко погиб в ДТП на Украине, сообщил в Telegram-канале «Шепот фронта» военкор Руслан Татаринов. По его словам, именно Ярошенко готовил украинских военных к атакам на границе с Белгородской областью.

Начальник, майор пограничного отряда г. Конотоп разбился в ДТП, — написал военный корреспондент.

Ранее сообщалось, что предприниматель Юрий Калмаков был ликвидирован у границы с Белгородской областью. Он выступал спонсором «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два автобуса подверглись атаке со стороны дронов ВСУ в городе Шебекино. Двое пострадавших самостоятельно обратились в лечебное учреждение.

Глава региона уточнил, что у женщины диагностировали поверхностную рану ноги, у водителя микроавтобуса — множественные поверхностные осколочные ранения груди, правого плеча и поясницы. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. У транспортных средств повреждены кузова и крыши, а также выбиты окна. Еще один грузовой автомобиль был атакован на сельскохозяйственном предприятии.