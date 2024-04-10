Германия побила рекорд по экспорту оружия на Украину WAZ: ФРГ экспортировала рекордное количество оружия на Украину в 2024 году

Фото: bundeswehr.de

Экспорт вооружений из Германии на Украину обновил рекорд 2023 года и продолжает расти, сообщает газета Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ). По данным издания, с начала января по конец марта этого года Берлин продал оружия почти на €5 млрд.

Согласно отчету Министерства экономики ФРГ, на который ссылается газета, текущий показатель уже приблизился к значениям первого полугодия 2023 года, которые составили €5,22 млрд, из которых 72% — €3,54 млрд — ушли на перевооружение Украины.

Самой важной страной-получателем после Украины стал Сингапур с €583,9 млн. Далее следуют Индия (€143,3 млн), Саудовская Аравия (€126,4 млн) и Катар (€97 млн), — сообщили в WAZ.

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов HAWK Phase III на сумму порядка $138 млн. По данным агентства по сотрудничеству в области безопасности, входящего в состав Пентагона, поставка комплектов не приведет к коренным изменениям военного баланса в регионе, а также не снизит оборонные возможности самих США.

До этого Вашингтон передал Киеву оружие, изъятое с кораблей, которые доставляли грузы хуситам в Йемене из Ирана. В общей сложности ВСУ поставили более пяти тысяч АК-47, снайперских винтовок, пулеметов, РПГ-7, а также свыше полумиллиона патронов.