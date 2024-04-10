Российские артиллеристы получили обновленные САУ «Мста-С» Артиллеристы ВС РФ на Запорожском направлении получили обновленные САУ «Мста-С»

Артиллеристы ВС РФ на Запорожском направлении получили модернизированные самоходные артиллерийские установки 2С19-М1, рассказал командир экипажа обновленной САУ «Мста-С» с позывным Фанат. По его словам, которые приводит РИА Новости, новые гаубицы позволяют наводиться на цель в два раза быстрее.

Нам вот недавно пришла эта модернизированная версия, буквально пару месяцев назад. Доработана система наведения огня, которая позволяет наводиться быстрее в два раза, — рассказал Фанат.

Он отметил, что результаты работы его расчета доказывают эффективность этих самоходных установок. В подавляющем большинстве случаев они наносят существенный урон любой цели, добавил военный. По его словам, данная САУ является «самым оперативным орудием», способным реагировать на прорыв, подавление или уничтожение. Фанат сообщил, что в среднем из него совершают 20–25 выстрелов в сутки.

Ранее наводчик САУ 305-й артиллерийской бригады «Уссурийск» группировки войск «Восток» с позывным Юрич рассказал, что российская самоходная артиллерийская установка 2С5 «Гиацинт-С» в артиллерийской дуэли победила стоящую на вооружении ВСУ американскую гаубицу М777. Бой развернулся на Гуляйпольском направлении.