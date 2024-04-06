Российская гаубица «Гиацинт» победила в дуэли американскую M777

Фото: U.S. Marines/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наводчик САУ 305-й артиллерийской бригады «Уссурийск» группировки войск «Восток» с позывным Юрич рассказал РИА Новости, что российская самоходная артиллерийская установка 2С5 «Гиацинт-С» в артиллерийской дуэли победила стоящую на вооружении ВСУ американскую гаубицу М777. Бой произошел на Гуляйпольском направлении.

Он объяснил, что россияне использовал момент, когда американская гаубица подкатилась поближе. Противник успел выпустить пару снарядов, после чего расчет гаубицы подавил его с пятого выстрела.

Военнослужащий добавил, что в среднем за одно дежурство на боевую работу экипаж выходит два-три раза. На уничтожение цели ему выделяют 10 снарядов, но обычно хватает трех — пяти. Наводчик Юрич подчеркнул, что с боекомплектом проблем нет, снаряды всегда имеются.

Расчеты 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» Западной группировки войск поразили расчеты минометов Вооруженных сил Украины в приграничном с Курской областью районе на территории Украины, сообщила 27 марта пресс-служба Минобороны РФ. Российские военнослужащие продолжают уничтожать противника в лесополосе, добавили в министерстве.

Военнослужащие группировки «Восток» единственным залпом из реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили на Южно-Донецком направлении ангар ВСУ, информировало 4 апреля Минобороны РФ. По данным ведомства, там хранилось несколько американских гаубиц М777.