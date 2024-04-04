ВС РФ уничтожили ангар ВСУ с гаубицами М777 на Южно-Донецком направлении

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Военнослужащие группировки «Восток» единственным залпом из реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили на Южно-Донецком направлении ангар Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, там хранилось несколько американских гаубиц М777.

Министерство уточнило, что боевой расчет РСЗО «Град» под командованием военнослужащего с позывным Земляк попал в ангар противника, находившийся в тыловом районе. За успешное выполнение боевой задачи личному составу расчета вручили госнаграды.

Операторы БПЛА не только подтвердили точное попадание реактивных снарядов, но и доложили об уничтожении сразу нескольких гаубиц производства США М777, находящихся в данном укрытии, — говорится в сообщении военного ведомства.

На днях стало известно, что российские военные на Авдеевском направлении уничтожили еще один танк M1 Abrams американского производства, состоящий на вооружении ВСУ. Пресс-служба Минобороны РФ заявила о потерях украинских военных на этом участке фронта. В боях было ликвидировано до 295 человек личного состава.

В конце марта российское военное ведомство информировало, что дежурные средства ПВО уничтожили два реактивных снаряда в небе над Белгородской областью. Обстрел велся из РСЗО «Град».