Минобороны сообщило о попытке обстрела Белгородской области из РСЗО «Град» Минобороны: ПВО уничтожила два реактивных снаряда над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Дежурные средства ПВО уничтожили два реактивных снаряда в небе над Белгородской областью, сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны России. Обстрел велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня «Град», — говорится в сообщении.

Ранее система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, сбито 13 воздушных целей на подлете к городу. Глава региона добавил, что двое человек пострадали в поселке Дубовое.

Гладков также отметил, что в Белгородской области не объявляли ракетную тревогу в ночь на 26 марта во избежание паники среди населения. По словам губернатора, нахождение на улице во время обстрелов намного опаснее, чем оставаться дома.

Глава Белгородской области обратился к местным жителям с просьбой ответить, нужно ли включать сирены ночью. Он пообещал рассмотреть каждое обращение вместе с МЧС. Как заявил Гладков, правительство должно делать все для обеспечения безопасности граждан.