ВСУ потеряли на Авдеевском направлении танк Abrams и сотни военных МО РФ: на Авдеевском направлении уничтожен еще один американский танк Abrams

Фото: МО РФ

Российские военные на Авдеевском направлении уничтожили еще один танк M1 Abrams американского производства, состоящий на вооружении ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Также подчеркивается, что украинские военные потеряли до 295 человек личного состава в боях на этом участке фронта.

Противник потерял до 295 военнослужащих, танк Abrams производства США, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей, — указывается в заявлении.

Отмечается, что близ населенных пунктов Первомайское, Бердычи, Тоненькое и Водяное в ДНР с важных рубежей были вытеснены украинские военные, российская армия закрепилась на этих позициях. ВСУ дважды пытались контратаковать в районе Ленинского и Шумы, наступления были вовремя выявлены и пресечены. Также украинская армия, помимо танка Abrams, лишились пяти бронированных машин и пяти автомобилей. Благодаря контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы Д-30, РСЗО «Град», САУ «Гвоздика» и орудие М119.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил об уничтожении важного для ВСУ моста в Гуляйполе Запорожской области. По данным канала, ВС России систематически выводят из строя мосты в зоне проведения боевых действий, нарушая логистику украинской армии. Минобороны РФ информацию не комментировало.