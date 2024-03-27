Гаубицы «Гиацинт» разнесли минометы ВСУ в приграничье Курской области МО: гаубицы «Гиацинт-Б» поразили минометы ВСУ в приграничье Курской области

Фото: Минобороны РФ

Расчеты 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» Западной группировки войск поразили расчеты минометов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном с Курской областью районе на территории Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Российские военнослужащие продолжают уничтожать засевшего в лесополосе противника, добавили в министерстве.

Военное ведомство уточнило, что целеуказание и корректировку огня артиллерийских расчетов в реальном времени помогают проводить комплексы беспилотных летательных аппаратов. Операторы БПЛА круглосуточно отслеживают передвижение подразделений ВСУ. Они незамедлительно передают координаты целей для нанесения огневого поражения.

Мы можем рaботaть по живой силе противникa, выполняем зaдaчи в ходе контрбaтaрейной борьбы, порaжaем склaды с техникой и боеприпaсaми. Сегодня рaботaли по живой силе противникa. Они пытaлись подобрaться к нaшей границе. Но они были обнaружены и нaшими силами были повержены, — сказал командир орудия Кирилл.

Расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» ежедневно ведут стрельбу на дальностях до 22 км. В результате контрбатарейной борьбы они наносят удары по тыловым районам противника, что мешает ему развивать эффективное наступление и закрепиться на передних рубежах.

Ранее стало известно, что расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожил пехотинцев ВСУ, сорвав их ротацию на Северском направлении. Метким пуском управляемой ракеты десантники уничтожили украинскую группу пехоты численностью до 10 человек.