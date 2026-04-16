Обогнали всю Европу. Россия — четвертая в мире по ВВП: что это значит

Россия обогнала Японию и Германию по объему экономики. По итогам 2025 года ВВП РФ по паритету покупательной способности (ППС) впервые превысил $7 трлн, закрепив за страной четвертое место в мире вслед за Китаем, США и Индией. NEWS.ru рассказывает, что скрывается за этой статистикой и что данный рекорд означает для кошелька рядового россиянина.

О чем говорит статистика ВВП по ППС

По итогам 2025 года экономика России, рассчитанная по паритету покупательной способности (ППС), впервые превысила отметку в $7 трлн, достигнув $7,26 трлн. Это следует из данных Международного валютного фонда. Для сравнения: годом ранее показатель составлял $6,97 трлн. Такой рост позволил стране уверенно сохранить за собой четвертую строчку в мировом рейтинге.

Лидером остается Китай, чей ВВП по ППС вырос с $38,2 трлн в 2024 году до $41,2 трлн в 2025 году. На втором месте — США с результатом $30,8 трлн. Замыкает тройку крупнейших экономик Индия, нарастившая показатель до $17,3 трлн.

Россию в топ-5 подпирает Япония — ровно $7 трлн, а следом идет Германия с $6,2 трлн. Далее в рейтинге расположились Индонезия ($5 трлн), Бразилия ($4,99 трлн), Франция ($4,56 трлн) и Великобритания ($4,55 трлн). По оценкам экспертов, совокупный ВВП всех стран мира по ППС достиг $210 трлн.

Что такое «паритет покупательной способности»

Паритет покупательной способности (ППС) — это экономический показатель, который пытается ответить на вопрос: сколько стоит одна и та же корзина товаров и услуг в разных странах.

По сути, это способ сравнить, что вы можете реально купить на свою зарплату в рублях в России, а иностранец — на свою в долларах или евро.

Технически ППС рассчитывается на основе «закона единой цены». В теории, если убрать все преграды, одна и та же вещь должна стоить одинаково во всем мире. На практике же ППС позволяет рассчитать «справедливый» курс валют, который часто отличается от рыночного.

Что говорит статистика о ВВП на душу населения

В данном случае кардинально меняется угол обзора. В то время как Россия уверенно входит в топ-4 по общему размеру ВВП по ППС, ситуация с ВВП на душу населения гораздо более скромная. По этому показателю, который точнее отражает уровень экономического благосостояния граждан, Россия находится на 71-м месте в мире с показателем $14 260 на человека в год (данные МВФ).

Это около $1190 в месяц — сумма, которая гораздо ближе к реалиям многих россиян. В 2025 году Россию в этом рейтинге впервые обошел Казахстан. А такие страны, как Турция ($16 710) и Аргентина ($14 360), уже находятся впереди. По прогнозам МВФ, к 2030 году Россия может опуститься в этом рейтинге до 77-го места.

Что все это значит для простых граждан

Спор о том, что на самом деле означает четвертое место России в мировом рейтинге по ВВП (ППС), начинается с вопроса о методике. Экономист, эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина, член генерального совета «Деловой России» Олег Николаев называет расчеты такого рода «условными вдвойне». Он поясняет NEWS.ru, что привязывать все товары и услуги к одной валюте, пусть и самой распространенной, — затея несправедливая, но необходимая. Однако, как напоминает Николаев, данные МВФ по итогам 2025 года базируются на сопоставлениях, проведенных еще в 2021 году, а значит, ориентироваться на них как на отражение сиюминутных тенденций не стоит.

По мнению экономиста Дениса Ракши, статистика по ППС говорит только о курсе рубля и «больше ни о чем». По его убеждению, для рядового россиянина этот рейтинг не значит ровно ничего — ни сегодня, ни завтра в жизни обычного человека от этого места ничего не меняется.

Напротив, частный инвестор и основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров указывает, что за этими цифрами ($7,2 трлн и четвертое место) стоит признание масштаба российской экономики, ее ресурсного и промышленного веса. Собеседник NEWS.ru обращает внимание на структурные сдвиги: доля оплаты труда в ВВП выросла с 44,2% до 48,1%, то есть доходы перераспределяются в пользу человека. И подтверждает это цифрами Росстата: реальные располагаемые доходы за 2025 год выросли на 7,4%, а безработица обновила исторический минимум.

По словам бренд-директора и основателя event-агентства «Динамика» Александра Шкарупа, ВВП по ППС куда ближе к реальной жизни, чем номинальный объем, потому что показывает, сколько товаров и услуг можно купить на местные деньги. И здесь новости действительно хорошие: мы не просто сохранили четвертое место, но и оторвались от преследователей — отрыв от пятой Японии составляет $260 млрд, что превышает экономику целой Белоруссии.

Однако главное, как этот рост отражается на доходах. Шкарупа приводит те же цифры, что и Сидоров: реальные располагаемые доходы прибавили 7,4%, номинальные зарплаты выросли на 12,9%, безработица упала до 2,1%, а доля зарплат в ВВП впервые обогнала долю корпоративной прибыли. «Более того, на прошлой неделе инфляция и вовсе обнулилась — индекс потребительских цен составил ровно 100,00%», — напоминает эксперт.

Станут ли россияне в итоге богаче

И здесь мнения экспертов расходятся, но уже не так радикально. Федор Сидоров признает: по ВВП на душу населения мы лишь на 71-м месте — это около $14,2 тыс. За этой цифрой, объясняет он, стоит необходимость повышать производительность труда и наращивать долю высокотехнологичных отраслей. Но именно потому, что страна нарастила свой «общий вес» и заняла устойчивое место среди лидеров, у правительства и бизнеса появляется ресурс для решения этой задачи — сделать богатство страны ощутимым для каждого дома.

Перегрев рынка труда (семь вакансий на одного соискателя) и 71-е место по душевому ВВП — это диспропорции, отмечает Александр Шкарупа, но называет их «проблемами роста». Страна нарастила экономический вес, а значит, есть ресурс для повышения производительности и подтягивания отстающих отраслей. «Главный сигнал для простого человека в том, что экономика перешла в фазу, где интерес бизнеса все больше совпадает с интересом человека труда. И это дает основания смотреть вперед спокойно», — говорит он.

«Россия — страна богатая, и у нее прекрасный потенциал», — добавляет Николаев, но тут же делает оговорку. Если мы смотрим на большие цифры глазами «маленького» человека, то смотреть надо на зарплаты, пенсии, доступность нового автомобиля и новой квартиры, уровень медицины, уверен экономист. А уж если не отходить от темы ВВП, то стоит обратить внимание на уровень капитальных инвестиций и на приток-отток капитала — именно эти параметры, по его словам, сильно влияют на качество жизни среднего россиянина.

Наталья Петрова
