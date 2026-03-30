Россиянам предложили кредиты под 2–3% вместо МФО: подробности

Глава парламентской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил запретить МФО, назвав их бизнес «антинародным». Взамен партийный лидер предлагает создать государственную систему льготного кредитования. Чем инициатива чревата для микрофинансовых организаций и смогут ли россияне получить кредиты под 2–3% годовых — в материале NEWS.ru.

Кто и как предлагает запретить микрозаймы

Микрофинансовые организации (МФО) наносят существенный вред россиянам, загоняя их в долговую яму, считает глава партии «Справедливая Россия».

«Микрозаем — своего рода финансовый наркотик, а вся деятельность МФО сродни распространению запрещенных средств. Этот вид антинародного бизнеса нужно полностью запретить», — заявил он ТАСС.

Кроме того, парламентарий предложил «провести для граждан амнистию по безнадежным долгам» и создать государственную систему кредитования, выдающую займы под 2–3% годовых. По мнению Миронова, такая система не только обеспечит социальную поддержку населению, но и «простимулирует потребительский спрос и поддержит экономику страны».

До этого с похожим предложением выступил сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов. В беседе с NEWS.ru он заявил, что работу микрофинансовых организаций следует полностью запретить, так как высокие процентные ставки загоняют людей в долговую яму, откуда им крайне трудно выбраться.

Почему МФО хотят запретить

По словам профессора кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Натальи Наточеевой, отношение к микрофинансовым организациям в России складывается неоднозначное.

«С одной стороны, реальные денежные доходы населения России в 2024 году выросли на 8,4% в годовом выражении, в 2025 году эти доходы тоже росли как в номинальном, так и в реальном выражении, но более умеренными темпами — на 6,3%», — пояснила она NEWS.ru.

Эксперт отметила, что в основе этой тенденции лежит следующая схема: россияне в первую очередь идут за кредитом в банк. Если банк отказывает или выдает неполную сумму, заемщики вынуждены обращаться в микрофинансовые организации. Займы там выдаются под крайне высокие проценты, что впоследствии нередко приводит к просроченной задолженности.

Эксперты отмечают, что объем просроченной задолженности среди россиян растет.

Почему невозможно лишить россиян МФО

По мнению Наточеевой, создание государственного банка для кредитования населения по льготным ставкам будет проблематичным. Для этого потребуется дотация кредитных ставок из бюджета, который в 2026 году не предусматривает свободных денег на эти цели, пояснила она.

По данным регулятора, в 2026 году рынок микрофинансовых организаций будет расти медленнее, чем год назад. Причина — новые требования: теперь МФО обязаны учитывать официальные доходы заемщиков и использовать единую биометрическую систему.

Кроме того, с 2026 года вводится рейтинг микрофинансовых организаций по количеству жалоб. Это, как считает эксперт, сделает рынок более устойчивым и повысит доверие потребителей.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, в текущих реалиях для части людей микрофинансовые организации остаются возможностью получить заемные средства при плохой кредитной истории, а с другой стороны — это рабочие места.

«На мой взгляд, в долгосрочной перспективе МФО станут младшими братьями банков и будут работать с ними в одном контуре — войдут в экосистему банковского сектора. Также стоит повышать прозрачность деятельности МФО и уровень финансовой грамотности россиян», — полагает собеседник NEWS.ru.

Он добавил, что полностью отказаться от МФО сложно. Необходимо постепенно совершенствовать систему. И государство уже работает в этом направлении.

Так, с 1 марта 2025 года гражданин может установить в своей кредитной истории самозапрет на заключение с ним кредитными организациями и (или) микрофинансовыми организациями договоров потребительского кредита. К началу 2026 года им воспользовались около 20 млн россиян.

Помимо этого, с 1 апреля 2026 года предельный размер переплаты по потребительским займам, которые выдаются на срок до одного года микрофинансовыми организациями (МФО), сократится с 130% до 100%, напомнил Щербаченко.

Какие еще изменения ждут рынок микрокредитования

Помимо уже вступивших в силу изменений, регулятор готовит ужесточение условий на будущее. С октября 2026 года планируется ввести правило «два займа в одни руки», а с апреля 2027 года — «один заем в одни руки». Это означает, что возможности для «рефинансирования» долга в разных компаниях будут сведены к минимуму.

По словам экспертов, именно эти меры могут подстегнуть интерес к продуктам МФО, учитывая, что не все граждане имеют доступ к банковскому кредитованию.

