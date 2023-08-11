Почему Тихонов не любил Штирлица: тайны фильма «Семнадцать мгновений весны» Что писали актеру поклонницы, кто мог сыграть радистку Кэт вместо Градовой, — в материале NEWS.ru

Фото: А. Гольцин/РИА Новости

Кадр из многосерийного телевизионного художественного фильма «Семнадцать мгновений весны» производства киностудии имени М. Горького. 1973 год

Сегодня, 11 августа, исполняется 50 лет со дня премьерного показа на советском телевидении первой из 12 серий фильма «Семнадцать мгновений весны». Почему для исполнителя главной роли Вячеслава Тихонова (1928–2009) Штирлиц в какой-то момент был самым нелюбимым героем и кто еще мог сыграть разведчика Исаева — в материале NEWS.ru.

Мог ли на самом деле советский разведчик работать в СС

Фильм был снят по одноименному роману советского писателя Юлиана Семенова (1931–1993) по заказу, под патронажем и при непосредственном участии (в консультационной части) КГБ СССР.

Часть сюжета основана на реальных событиях Второй мировой войны, у героев есть реальные прототипы. Однако сама история — полностью вымысел автора. В то время советские разведчики никогда не занимали подобных постов в Германии.

По информации биографа Вячеслава Тихонова, писательницы и журналиста Натальи Тендоры (ее книга о Тихонове хранится в музее его имени в подмосковном Павловском Посаде), некий Вилли Леман служил у начальника разведки СС Вальтера Шелленберга и одновременно работал на советскую разведку. Его судьба сложилась трагически. Когда передававший шифровки радист Ганс Барт тяжело заболел, он под наркозом на операции стал возмущаться тем, что «Москва не отвечает», требовал сменить шифр. После больницы его арестовали, он также выдал нескольких других человек, включая Лемана. В 1943-м их расстреляли.

«Под пером Семенова радист Барт превратился в радистку Кэт и при родах бредит по-русски: „Мама!“» — отмечает автор исследования.

Фото: РИА Новости Вячеслав Тихонов (справа) в роли Штирлица и Екатерина Градова в роли Кэт в художественном фильме режиссера Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны»

Смоктуновский, Стриженов, Гомиашвили: кто мог стать Штирлицем

Биограф Тихонова выяснила, что кандидатуру режиссера Татьяны Лиозновой (1924–2011) в Госкино долго не хотели утверждать. Из опасений, что женщина вряд ли сможет снять кино на столь серьезную мужскую тему. Тем более что после ранее снятых успешных картин «Евдокия», «Три тополя на Плющихе» ее воспринимали как режиссера лирического жанра. Но отличавшаяся своим железным характером Лиознова сумела убедить отдать картину ей.

На роль Штирлица режиссер рассматривала кандидатуры Иннокентия Смоктуновского (1925–1994), Олега Стриженова и даже Арчила Гомиашвили (1926–2005). Тихонов показался Лиозновой, а затем и художественному совету, более убедительным. Сам артист, по воспоминаниям биографа Натальи Тендоры, говорил, что для него «это была обычная актерская работа». Дают роль — задача артиста исполнить.

Фото: Yury Pilipenko/Russian Look/Global Look Press Иннокентий Смоктуновский Фото: Yury Pilipenko/Russian Look/Global Look Press Иннокентий Смоктуновский Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press Олег Стриженов Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press Олег Стриженов Фото: Белинский Юрий/ТАСС Арчил Гомиашвили Фото: Белинский Юрий/ТАСС Арчил Гомиашвили

«Сценарий был написан точно по роману. Поэтому ничего особенного от меня не требовалось. Только поверить в предлагаемые обстоятельства — мне, человеку, который много моложе своего героя и через все это не проходил», — вспоминал спустя годы о съемках Тихонов.

Он уточнял, что одной из актерских задач было «убрать из-под Штирлица пьедестал, контурность, суперменство, которые так и лезли из всех фильмов про разведчиков». По его словам, к моменту начала Великой Отечественной войны ему было 13 лет и она «прошла через нас, мальчишек того времени, через наши души, через наши глаза, слезы».

Фото: РИА Новости Кадр из многосерийного телевизионного художественного фильма «Семнадцать мгновений весны» производства киностудии имени М. Горького

«Нам казалось, что участвуем в низкопробном боевике»

Накануне съемок Вячеслав Тихонов жаловался своему приятелю-кинорежиссеру Сергею Соловьеву (1944–2021), что предстоит играть фашиста и ходить в гестаповской форме. «А я ее ненавижу, она у меня вызывает омерзение», — вспоминал спустя годы Сергей Соловьев слова Тихонова.

Леонид Броневой (1928–2017) и Леонид Куравлев (1936–2022) пробовались на роль Гитлера, но им дали роли Мюллера и Айсмана. Самого фюрера сыграл похожий на него немец Фриц Дик. Он становился Гитлером на экране и в фильмах других стран соцлагеря.

От роли Мюллера отказался народный артист СССР Всеволод Санаев (1912–1996), он заявил: «Являясь секретарем партийной организации „Мосфильма“, фашиста играть не буду!» А сыгравший Бормана Юрий Визбор (1934–1984) спустя годы признавался, что некоторые артисты — и он в том числе — относились к будущей картине весьма скептически.

«Нам казалось, что участвуем в каком-то жутком низкопробном боевике. Формы эти, пистолеты. Но думали, что в Урюпинске где-то по четвертой программе проскочит», — вспоминал исполнитель.

Почему радистку Кэт сыграла Градова, а не Алферова

На роль радистки Кэт рассматривали Ирину Алферову. Но актриса выглядела слишком молодой. Утвердили Екатерину Градову (1946–2021). Во время съемок она вышла замуж за своего коллегу по Театру сатиры Андрея Миронова (1941–1987) и к съемкам последних серий уже ждала ребенка.

Часть съемок проходили в ГДР. Однажды по пути от гостиницы до съемочной площадки уличный патруль задержал Вячеслава Тихонова. Тот был в форме эсэсовца, и стражи порядка приняли его за фашиста-фаната. Сотрудники киногруппы потом вызволяли артиста.

На крупных планах в картине запечатлены руки не Тихонова, а художника картины Феликса Ростоцкого. У Тихонова на руке была наколка «Слава», сделанная им в молодости, и гримерам не удалось закрасить-затушевать ее. И именно руки художника Ростоцкого пишут в кадре шифровки за исполнителя роли профессора Плейшмана Евгения Евстигнеева (1926–1992): у самого артиста был неразборчивый почерк.

Фото: РИА Новости Актриса Екатерина Градова (слева) в роли Кэт и народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в роли Штирлица на съемках телевизионного художественного фильма «Семнадцать мгновений весны»

Шестиминутную сцену встречи Штирлица с женой телевизионное начальство требовало сократить, считая слишком затянутой и скучной. Лиознова ее отстояла. В итоге эпизод стал одним из самых любимых зрителями.

Примечательно, что по задумке и сценарию Семенова в этой сцене должен был присутствовать также сын Штирлица-Исаева. Но Лиознова решила не включать в картину ребенка, она говорила так: «Если иметь в виду правду, то отец, не отрываясь, смотрел бы только на него (на своего сына, а не на жену. — NEWS.ru). История бы потеряла многое».

За что Тихонов не любил Штирлица

Первый показ фильма собрал не менее 70 миллионов зрителей. Биограф Тихонова Наталья Тендора отмечает, что «по стране прокатилась череда разводов». Так как в глазах советских женщин их собственные мужья заметно проигрывали экранному образу Штирлица.

По словам дочери Вячеслава Тихонова Анны, в какой-то момент актер называл эту роль своей самой нелюбимой. Потому что, куда бы ни шел, на улицах в него тыкали пальцем и кричали: «Штирлиц!»

«В какой-то момент отца это очень раздражало. Любому актеру, я думаю, не нравится, когда его ассоциируют с одной ролью. Но со временем схлынуло сумасшествие, в него перестали на улице тыкать пальцем и говорить: „Штирлиц“. Осталась просто народная любовь. А любовь надоесть не может», — рассказывает Анна Тихонова.

Какие письма писали Тихонову после выхода на экраны фильма

В музее Тихонова в Павловском Посаде сохранились письма от поклонников со всей страны в адрес любимого артиста. Ему писали школьники, рабочие, работники колхозов, учителя.

«Здравствуйте, дорогой Штирлиц. То есть, извините, Вячеслав Тихонов. Разрешите называть вас Штирлицем. Эта фамилия мне ближе к сердцу. Я ученица 7-го класса города Горловки Донецкой области. После того как я посмотрела фильм „Семнадцать мгновений весны“, мне захотелось плакать, потому что я не увижу новых приключений Штирлица. Я полюбила вас как лучшего артиста мира. Мне кажется, что никто не сумел бы так сыграть, как сыграли вы...»

Фото: NEWS.ru Письма от поклонников Вячеславу Тихонову Фото: NEWS.ru Письма от поклонников Вячеславу Тихонову Фото: NEWS.ru Письма от поклонников Вячеславу Тихонову Фото: NEWS.ru Письма от поклонников Вячеславу Тихонову Фото: NEWS.ru Письма от поклонников Вячеславу Тихонову Фото: NEWS.ru Письма от поклонников Вячеславу Тихонову

«... Многоуважаемый Вячеслав Васильевич. Окончены передачи многосерийного фильма „Семнадцать мгновений весны“, и сразу стало пусто. Колоссальное наслаждение вы доставили нам, телезрителям, своей изумительной игрой. Великое вам спасибо. Вы создали обаятельный образ русского патриота-разведчика. Будьте здоровы, желаем вам еще много лет своим талантом доставлять минуты радости людям. Группа почитателей вашего таланта, работники МЭК № 5, Батуми».

Режиссер, писатель Семенов, оператор Петр Катаев и Вячеслав Тихонов получили за «Семнадцать мгновений весны» Государственную премию. А затем — премию от КГБ СССР.

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