Сын вдовы Евстигнеева нашёл неизвестный видеоархив актёра

https://static.news.ru/photo/d2a4c444-5466-11eb-9c71-fa163e074e61_660.jpg Евгений Евстигнеев Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look Press

Сын вдовы Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной обнаружил на даче матери неизвестный видеоархив известного актёра. Евгений Благонравов, разбирая старые вещи, совершенно случайно нашёл чемоданы, где лежали порядка трёх десятков видеокассет.

Просмотрев некоторые из них, сын актрисы понял, что нашёл настоящее сокровище — домашний видеоархив актёра и своей матери, когда она ещё была молода и только вышла замуж за маститого артиста.

Для меня это было как привет с того света. Как будто кто-то крикнул: «Жека, привет!». И я увидел маму такой, какой я её никогда не видел: заряженной, красивой, молодой, с горящими глазами, — делится впечатлениями сын Ирины Цывиной в программе «Пусть говорят» на Первом канале .

На кадрах влюблённая пара смотрит вместе телевизор, обсуждая какую-то программу, Ирина берёт у мужа интервью, выясняя, почему для него сниматься в кино — факт обыденный и ничем не примечательный. В домашнюю хронику попали моменты репетиций фильма «Ночные забавы», в котором снялись такие актёры, как Альберт Филозов, Ирина Алфёрова, Валентин Гафт, фильма «Ёлки-палки» с Сергеем Никоновым, а также признания друг другу в искренних чувствах Евстигнеева и Цывиной.

Ирина Цывина — бывшая студентка Евстигнеева, сумевшая окружить его заботой и любовью. О том, насколько сильно актёр любил свою молодую жену, говорят и все его коллеги. По их словам, Евстигнеев пользовался каждой свободной минутой, чтобы позвонить жене и спросить, как у неё дела.

Не ускользнула от видеокамеры и такая деталь, как упрёки любимой жены в адрес мужа по поводу его излишнего пристрастия к алкоголю. Возможно, после разбора всего видеоархива на его основе будет снят документальный фильм о знаменитом актёре.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын Ирины Цывиной — вдовы Евгения Евстигнеева не признал себя виновным в гибели матери и обвинил всё её окружение в смерти актрисы. Евгений Благонравов назвал ложью и подделкой все переписки и свидетельства, которые хотя бы косвенно указывают на то, что он довёл мать до гибели.