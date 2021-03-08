Ширвиндт вспомнил последние слова Андрея Миронова

https://static.news.ru/photo/c68a2942-7fe0-11eb-95f4-96000091f725_660.jpg Андрей Миронов в спектакле «Безумный день или Женитьба Фигаро» Фото: Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России/youtube.com

Худрук Московского театра Сатиры Александр Ширвиндт вспомнил последний спектакль с участием актёра Андрея Миронова и слова, сказанные им перед смертью.

Этот кошмар в Риге, когда я выносил его с «Фигаро». Я всё помню, как вчера. Физически ощущения помню, и его последние слова: «Шура, голова», — рассказал Ширвиндт MK.RU.

Он также отметил, что Миронов умер 34 года назад, однако его до сих пор помнят и любят в отличие от многих других актёров.

Шпана, которая родилась уже после его смерти, тоже знает. А назови кого угодно другого — не помнят, — заметил Ширвиндт.

Миронов умер во время гастролей в Риге в августе 1987 года. Он потерял сознание на сцене, не доиграв сцену спектакля. Артист был доставлен в больницу, где ему диагностировали кровоизлияние в мозг. Через два дня он кончался. Миронов страдал врождённой аневризмой, при которой противопоказаны длительные физические нагрузки.

Ранее NEWS.ru писал, что 22 февраля в Москве скончалась вдова Миронова — заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, прославившаяся ролью радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны». Причиной смерти 74-летней актрисы стал инсульт. Её похоронили на Аллее звёзд Троекуровского кладбища Москвы рядом с могилами актёров Валентина Гафта, Сергея Юрского и режиссёра Дмитрия Брусникина.