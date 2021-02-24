Актрису Екатерину Градову похоронили на Троекуровском кладбище

https://static.news.ru/photo/d7bdf784-76a3-11eb-82ca-96000091f725_660.jpg Екатерина Градова Фото: Кадр из фильма/kino-teatr.ru

Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронили на Аллее звёзд Троекуровского кладбища Москвы. Её могила расположена рядом с могилами актёров Валентина Гафта, Сергея Юрского и режиссёра Дмитрия Брусникина.

На похороны пришли родственники и близкие друзья актрисы, пишет РИА Новости.

Звезда театра и кино, известная широкой общественности по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», скончалась 22 февраля в Москве в возрасте 74 лет.

Накануне смерти женщина чувствовала себя нормально, несмотря на имевшиеся хронические заболевания, в том числе диабет. После резкого ухудшения самочувствия её госпитализировали в больницу и положили на срочную операцию, однако сердце не выдержало. Актриса также является матерью актрисы Марии Мироновой, рождённой в браке с кумиром советских зрителей Андреем Мироновым.

Ранее стало известно, что причиной смерти артистки стал инсульт. Градова оставила после себя дом под Владимиром и квартиру в областном центре, а также две квартиры в Москве. Столичные апартаменты располагаются в центре мегаполиса — на Большой Никитской улице и в Грузинском переулке. На имущество заслуженной артистки РСФСР претендуют три человека — это муж, дочь и приёмный сын, сообщал NEWS.ru.